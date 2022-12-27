«الدراجات» طوق نجاة عمال الصناعة فى أوروبا المهددين بالتسريح

يشجع مصنعو الدراجات عمال شركات السيارات الذين يجرى تسريحهم والمهددين بذلك على الانضمام إليهم، فى الوقت الذى يستعد فيه قطاع المركبات التقليدية لفقدان نحو %84 من فرص العمل مع التحول للطرازات النظيفة.

وفقًا للرابطة الأوروبية لموردى مكونات السيارات «CLEPA»؛ فإن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية يمكن أن يترك أكثر من 500 ألف موظف فى أوروبا عاطلين عن العمل بحلول عام 2040، أو حوالى %84 من القوى العاملة الحالية لمحركات الاحتراق؛ وفق تقرير لشبكة EURACTIV الإعلامية المتخصصة فى الشئون الأوروبية.

وبينما سيخلق إنتاج السيارات الكهربائية وظائف جديدة، من المتوقع أن تصل الخسارة الصافية إلى 275 ألف عامل بحلول عام 2040.

ويعمل حوالى 3.4 مليون شخص فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى فى صناعة السيارات، بشكل مباشر وغير مباشر، فى وقت تواجه فيه صناعة السيارات فى أوروبا مستقبلًا غير مؤكد، مع اشتداد المنافسة من شركات صناعة السيارات الصينية، وتخلى المصانع عن خبراتها الممتدة لعقود فى إنتاج محركات الاحتراق الداخلي، بغرض التركيز على المركبات عديمة الانبعاثات.

وتتطلب محركات الاحتراق الداخلى مئات المكونات مع سلسلة إمداد واسعة من الشركات، وسيؤدى التراجع عنها لآلاف من العاطلين، الذين ينتظرهم قطاع تصنيع الدراجات كطوق نجاة لهم للاستفادة من خبراتهم.

وصل إنتاج الدراجات عبر الاتحاد الأوروبى إلى أعلى مستوى منذ عام 2000، حيث تم إنتاج 16.1 مليون دراجة، وقد تم بيع حوالى 22 مليون دراجة هوائية وكهربائية فى كل الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة فى عام 2021 فقط، بقيمة حوالى 19.7 مليار يورو.

صرح فيليب أمارال، مدير السياسات بالاتحاد الأوروبى بقائدى الدراجات سياسات الدراجات بالاتحاد الأوروبي، أن مهارات عمال مصانع السيارات السابقين ضرورية لتوسيع نطاق إنتاج الدراجات فى القارة العجوز.

وقال: “يمكن أن تستوعب صناعة الدراجات فى أوروبا مئات الآلاف من العمال الجدد الذين سيكون لديهم مهارات اللحام والأعمال الكهربائية والتجميع، وجميع مهارات التصنيع التى نحتاجها حتى نتمكن من تنمية الصناعة”؛ مضيفًا “ستكون هناك حاجة إلى بعض المهارات نفسها لإنتاج المزيد من إطارات الدراجات ومكوناتها”.

ووفقًا لتقديرات الصناعة، تقوم أكثر من ألف شركة بإنتاج الدراجات وقطع غيارها فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، ويعمل بها بشكل مباشر 87 ألفا و400 شخص؛ فى حين يرتفع العدد إلى نحو 170 الف وظيفة عند احتساب الوظائف غير المباشرة.

قال مانويل مارسيليو، المدير العام لاتحاد صناعة الدراجات الأوروبية، إن عدد السيارات المباعة فى أوروبا آخذ فى الانخفاض فى نفس الوقت الذى يرتفع فيه عدد السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، مما يعنى وظائف أقل لصناعة السيارات فى أوروبا؛ بخلاف إنتاج الدراجات التى تنمو استثماراتها سنويًّا بسبب الثقة فى زيادة الطلب.

وأضاف مارسيليو: «تقرب الدراجات الكهربائية بشكل أساسى من صناعة السيارات، فيما يتعلق بالمهارات الفنية».