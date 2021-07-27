الدراجات النارية تهيمن على تراخيص المركبات الزيرو موديلات 2019 و2020

هيمنت الدراجات النارية على تراخيص المركبات «الزيرو» موديلات 2019 و2020؛ خلال يونيو الماضى بعد منح الإدارات العامة للمرور بمختلف المحافظات المصرية ملاك الدراجات النارية نحو 11.4 ألف رخصة من إجمالى 12.5 ألف رخصة؛ لتصل حصتها إلى نحو %91.2.

وبلغ إجمالى التراخيص الممنوحة للدراجات النارية «الزيرو» موديلات 2019 نحو 2432 ترخيصًا من إجمالى التراخيص الممنوحة لمختلف المركبات الزيرو المرخصة لموديل ذلك العام والبالغة 2767 رخصة لتصل حصتها إلى %87.9 وفق ما تفيده أحدث البيانات الخاصة بتراخيص المركبات خلال يونيو الماضي؛ لتحتل الدراجات النارية المرتبة الأولى بقائمة المركبات الأكثر ترخيصًا لموديل 2019.

وفى المرتبة الثانية؛ حلت الدراجات النارية الأجرة بعدد 153 ترخيصًا وتبعتها فى المركز الثالث السيارات الملاكى بواقع 134 وحدة، ثم مركبات النقل بعدد 26 ترخيصًا.

كان المركز الخامس من نصيب كل من الأتوبيسات العامة ومركبات الأجرة بواقع 6 تراخيص لكل منهما خلال شهر يونيو الماضى، وكان المركز التالى من نصيب المعدات الثقيلة التى حصلت على 5 تراخيص ثم الأتوبيسات الخاصة برخصتين، والمقطورات ونصف المقطورات بواقع رخصة واحدة لكل منهما.

ولم تشهد الإدارات العامة للمرور خلال شهر يونيو الماضى منح تراخيص نهائيًا لموديلات 2019 لأى من الأتوبيسات السياحية أو مركبات الرحلات أو الأجرة السياحية أو الإسعاف أو مركبات تحت الطلب أو ملحق الملاكى أو أتوبيسات المدارس أو مركبات الإطفاء أو الجرارات الزراعية.

وتوضح بيانات تراخيص المركبات خلال شهر يونيو الماضى أيضًا أن الدراجات النارية حصلت على 8940 رخصة لموديلات 2020 من إجمالى 9732 رخصة ممنوحة للمركبات الزيرو موديل العام السابق؛ لتصل حصتها إلى %91.9 محتلة المرتبة الأولى.

وفى المركز الثانى جاءت السيارات الملاكى التى حصلت على 311 ترخيصًا خلال شهر يونيو الماضى لموديلات 2020، وتبعتها الدراجات النارية الأجرة بعدد 231 ترخيصًا ثم مركبات النقل بواقع 118 رخصة، ثم الأتوبيسات الخاصة التى قامت بترخيص 32 وحدة خلال شهر يونيو السابق.

وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للمركبات الأجرة 29 ترخيصًا لتحل المركز السادس بين أكثر المركبات الزيرو موديل 2020 ترخيصًا خلال يونيو الماضى، وتبعتها الأتوبيسات السياحية بعدد 16 ترخيصًا ثم المقطورات والمعدات الثقيلة بعدد 11 رخصة لكل منهما، ثم نصف المقطورات التى قامت بترخيص 10 وحدات فى يونيو الماضى.

وبلغت التراخيص الممنوحة لمركبات الرحلات موديل 2020 نحو 9 خلال يونيو الماضى، محتلة المركز التاسع وتبعتها مركبات الإسعاف وملحق الملاكى بعدد 5 تراخيص لكل منهما ثم مركبات الأجرة السياحية والإطفاء بواقع ترخيصين لكل فئة.

ولم تحصل 4 فئات من المركبات على ترخيص نهائًيا لموديلات 2020 الزيرو وهى: الأتوبيسات العامة ومركبات تحت الطلب والأتوبيسات المدرسية والجرارات الزراعية.

وتشير تقارير دولية إلى ارتفاع مبيعات سوق السيارات المصرية خلال شهر يونيو الماضى إلى 22.3 ألف وحدة بزيادة %54.8 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2020 مما أدى إلى وصول مبيعات النصف الأول إلى 128.8 ألف وحدة بزيادة %37.5 لتتجاوز مبيعات سوق السيارات المصرية فى يونيو 2021 الأرقام المسجلة قبل أزمة كورونا وتحديدا فى يونيو 2019 بنسبة تبلغ %77.3 وجاء هذا النمو المحقق رغم تباطؤ معدلات نمو السوق المصرية بشكل طفيف مقارنة مع شهر مايو الماضى الذى شهد زيادة المبيعات بنسبة %91.2 تصدرت شيفروليه قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا فى مصر بعد استحواذها على حصة سوقية تبلغ %19.1 وتبعتها تويوتا التى شهدت طفرة فى مبيعاتها بنسبة نمو بلغت %59.