بورصة وشركات

«الدخل الثابت» تسيطر على صدارة عوائد صناديق الاستثمار فى 9 أشهر

تعافى نسبى خلال الربع الثالث
أحمد علي 10:01 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 10:01 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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أحكمت صناديق الدخل الثابت قبضتها على صدارة العوائد الاستثمارية خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2020، كما استمرت فى تسجيل أعلى نسب ارتفاع للربع الثالث على التوالى فى عام انتشار جائحة كورونا.

وشهد الربع الثالث من العام الجارى تعافى نسبى بمعدلات تغير أسعار وثائق صناديق الاستثمار، بدعم حالة الاستقرار فى الوضع الوبائى بمصر، وعودة الحياة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وعلى صعيد الارتفاع، تحسن متوسط العائد الاستثمارى الإيجابى للصناديق النقدية ليرتفع إلى %8.14 خلال التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضي، مقارنة مع %5.9 خلال أول 6 أشهر، كما ارتفع متوسط عائد صناديق الدخل الثابت من %6.9 إلى %9.9 بنهاية سبتمبر 2020.

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فئة «الأسهم» الأكثر تضررًا بمتوسط خسائر بلغ %13.4 .. وثبات «CIB» يقود الارتفاعات

أما على صعيد الخسائر، تراجع بشكل طفيف متوسط خسائر صناديق الأسهم ليصل إلى %13.4 فى أول 9 أشهر من 2020، مقارنة مع %16 بنهاية يونيو الماضي، بينما تكبدت الصناديق الإسلامية خسائر بمتوسط بلغ %10.9 مقارنة مع %13 فى النصف الأول، ثم الصناديق المتوازنة بنسبة %6 مقارنة بمتوسط خسائر قدرة %10

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واستحوذت صناديق الدخل الثابت على أول 4 مراكز بقائمة الصناديق الأكثر صعودًا من كل الفئات، بحلول صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أولا بنسبة ارتفاع %15.31 بقيمة 325.4 جنية للوثيقة، تلاة صندوق بنك القاهرة «الثابت» وصيفًا بنسبة ارتفاع %10.44 وثالثًا جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بنسبة %8.88 ورابعًا صندوق البنك العقارى المصرى «المصري» بنسبة ارتفاع %8.56 وخامسًا صندوق بنك SAIB المدرج بفئة «النقدية» بنسبة ارتفاع 8.39 %.

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واستحوذت صناديق الأسهم على قائمة الأكثر هبوطًا، وحل صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «شيلد» فى المركز الأول بنسبة هبوط %18.99 تلاة صندوق بنك بلوم مصر %17.04 وثالثًا صندوق بايونيرز الرائد بنسبة تراجع %16.72 ورابعًا صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بنسبة %16.47 وخامسًا صندوق بنك مصر الثالث بنسبة هبوط %16.08.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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