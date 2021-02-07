رياضة

الدحيل القطري يحصد المركز الخامس بمونديال الأندية على حساب بطل أسيا

بعد الفوز على أولسان هيونداي الكوري بطل قارة آسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف
إسلام مصطفى 8:51 م, الأحد, 7 فبراير 21 8:51 م, الأحد, 7 فبراير 21

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حصد الدحيل القطري المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على أولسان هيونداي الكوري بطل قارة آسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، لتحديد المركز الخامس والسادس.

وشهدت المباراة إدارة تحكيمية نسائية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث أدارت البرازيلية إيدينا ألفيش باتيستا، المباراة، بمعاونة كل من البرازيلية نوزا باك والأرجنتينية ماريانا دي ألميدا.

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ثلاثية الدحيل جاءت عن طريق البرازيلي إدميلسون في الدقيقة 22، ومحمد مونتاري في الدقيقة 66 والمعز علي عبدالله في الدقيقة 82، بينما جاء هدف أولسان هيونداي في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وبذلك يحصد الدحيل الذي يشارك بصفته بطل الدوري للدولة المستضيفة المركز الخامس بينما أولسان هيونداي أنهى في المركز السادس.

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بقلم إسلام مصطفى

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