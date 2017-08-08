الدجاج يثير الذعر في أوروبا

سحب ملايين البيضات وإعدام 8 آلاف دجاجة وإغلاق 180 مزرعة خالد بدر الدين طالبت جمعية حماية المستهلك فى ألمانيا، المواطنين، بتجنب تناول البيض الطازج فى الوقت الراهن، بعد اكتشاف تلوث العلف الذى تتغذى عليه الدواجن بمادة الديوكسين المسببة للسرطان، ما دفع السلطات الألمانية لإعدام أكثر من 8 آلاف دجاجة. و

سحب ملايين البيضات وإعدام 8 آلاف دجاجة وإغلاق 180 مزرعة



خالد بدر الدين

طالبت جمعية حماية المستهلك فى ألمانيا، المواطنين، بتجنب تناول البيض الطازج فى الوقت الراهن، بعد اكتشاف تلوث العلف الذى تتغذى عليه الدواجن بمادة الديوكسين المسببة للسرطان، ما دفع السلطات الألمانية لإعدام أكثر من 8 آلاف دجاجة.

وأعلن كريستيان شميت وزير الزراعة الألماني، اليوم الثلاثاء لتلفزيون ARD ، إنه من الواضح جدا إن تلوث ملايين البيضات بمبيد حشري- يحتمل أن يكون ضارا- سببه عمل إجرامي وإنه من المفترض ألا يتواجد البيض الملوث في المتاجر الألمانية الآن ولكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وذكرت وكالة رويترز إن التجار في عدة دول أوروبية منها ألمانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا سحبوا ملايين البيض من المتاجر مع اتساع نطاق الذعر الذي أثاره تلوث البيض بمبيد فبرونيل الحشري الذى يحظر استخدامه فى صناعة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمى وسيتم إعدام ملايين الدجاجات في هولندا.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية الفبرونيل مبيدا حشريا متوسط السمية وتقول إن كميات كبيرة منه قد تحدث تلفا في أعضاء الجسم و يمكن أن يدمر الكبد والغدة الدرقية والكليتين إذا تم تناولها بكميات كبيرة على مدار الوقت وتتبعت السلطات الهولندية والبلجيكية مصدر المبيد وربطته بمورد منتجات تنظيف في هولندا.

وأكدت السلطات الهولندية إن حوالى 180 مزرعة دواجن تم إغلاقها بشكل مؤقت فى هولندا وتم فتح تحقيق جنائى هناك للوقوف على ملابسات المشكلة كما تم إعادة حوالى مليون بيضة من على الحدود الهولندية قبل توجهها إلى ألمانيا هذا الأسبوع كما تم إرسال البيض الملوث من بعض المزارع إلى هولندا وبريطانيا.

وأثبتت التحاليل التى جرت على روث الدجاج ودمائها وعلى البيض وجود نسب عالية من مبيد “فبرونيل” الشائع الاستخدام فى المنتجات البيطرية للتخلص من البراغيث والقمل والقراد والذى يحظر استخدامه لمعالجة الحيوانات المعدة للاستخدام الآدمى.

وأغلقت وزارة الزراعة الألمانية حوالى 5 آلاف مزرعة فى البلاد بسبب مخاوف من تلوث العلف الذى تتغذى عليه الدواجن بمادة الديوكسين المسببة للسرطان وسط ترجيحات بأن تستغرق عملية تعقب البيض الملوث حوالى أسبوع بسبب وجود حوالى 100 ألف بيضة ملوثة فى الأسواق.