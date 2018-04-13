الدالي يحذر من التراخي في تحصيل غرامات رش المياه بالشوارع

بدور إبراهيمحذر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن من التراخي في تنفيذ قرار المحافظة بتحصيل غرامة 500 جنيه عن السلوكيات الخاطئة من البعض في إستخدام المياه والإسراف فيها، مثل غسيل السيارات في الشارع ورش المياه أمام المحال وترك خراطيم المياه وكافة صور

بدور إبراهيم

حذر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن من التراخي في تنفيذ قرار المحافظة بتحصيل غرامة 500 جنيه عن السلوكيات الخاطئة من البعض في إستخدام المياه والإسراف فيها، مثل غسيل السيارات في الشارع ورش المياه أمام المحال وترك خراطيم المياه وكافة صور الإهدار، مشيراً إلى أن قضية المياه أمن قومي ويجب علي الجميع التكاتف للحفاظ علي نقطة المياه التي تساوى حياه.

وطالب بتشكيل لجان للمرور الدائم بالشارع وتحرير محاضر ضد المخالفين، ورفع الوعي لدى المواطن من خلال ندوات تثقيفيه بالمساجد والكنائس والمدارس للتوعيه بخطورة الإسراف.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة، برئاسة المحافظ وحضور كافة القيادات التنفيذية.

وشدد الدالي علي مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بعد تغليظ العقوبة، وصدر حكم قضائي على أحد المواطنين بالعياط بالحبس والغرامة تفعيلاً للقانون الجديد الذى من شأنه الحد من التعديات وحماية الرقعة الزراعة، مشدداً على وكيل وزارة الزراعة بنسخ الحكم ونشره بكافة الإدارات الزراعية.

في نفس الإطار، قال وكيل وزارة الزراعة، إنه تم إزالة 401 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال شهر، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأضاف الدكتور هشام كامل، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجية المجانية لمصابى فيروس “c “، طبقاً للخطة القومية التى تنفذها الدولة لمكافحة المرض ووصل إجمالى المترددين حتى الآن 20 ألفًا و613 مواطنًا، وعلاج 292 منهم، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ تم تعديل مواقع القوافل العلاجية لتحقيق أكبر استفادة لكافة المواطنين، بالتنسيق مع وزراة الصحة لتشمل الوحدات الصحية بكل من الطالبية والكونيسة وأبوالنمرس ونزلة السمان وزنين.

وأوضح أنه تم إضافة 11 مركز آخر بإدارات أكتوبر وأطفيح والبدرشين والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومركزين بالعياط للقيام بتحليل فيروس “c”، وقياس الضغط والوزن والسكر ووصل إجمالى المترددين على المراكز حتى الآن إلى 2634 مواطنًا.

وتم تنفيذ 8 قوافل علاجية مجانية خلال الشهر الماضى بمناطق أطفيح ومنشأة القناطر والواحات البحرية وشمال الجيزة والهرم، بإجمالى 15 ألفًا و402 مترددًا، لافتاً إلى أن القوافل بدأت فى 13 فبراير الماضى، ومستمرة حتى يتم تحقيق المستهدف من الحملة ويتم علاج جميع المصابين بالمرض.