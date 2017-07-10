الدالي لأحد السائقين: يا تلتزم بالأجرة يا تقعد فى بيتك

بدور إبراهيم :أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أنه لن يتم السماح لأى سائق باستغلال المواطن ورفع تعريفة الأجرة التى حددتها المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بدراسة كل خط دراسة جيدة ورفعت التعريفه وفقا للمسافة قائلاً: "عملنا حساب كل حاجة ومجناش على حد".وقال لأحد السائقين "يا تلتزم بال

بدور إبراهيم :

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أنه لن يتم السماح لأى سائق باستغلال المواطن ورفع تعريفة الأجرة التى حددتها المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بدراسة كل خط دراسة جيدة ورفعت التعريفه وفقا للمسافة قائلاً: “عملنا حساب كل حاجة ومجناش على حد”.

وقال لأحد السائقين “يا تلتزم بالأجرة يا تقعد فى بيتك حرام تاخد 5 جنيه أجرة”.

وأضاف خلال الجولة التى قام بها بموقف سرفيس ناهيا بشارع السودان أن اللجان المشكلة من الأحياء وجهاز النقل الجماعى والسرفيس ومباحث المرور والأحياء والمراكز والمدن وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية تواصل المرور على كل المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بعد زيادتها وعدم تجاوزها وتوقيع الجزاء حيال أى سيارة مخالفة.

لافتا إلى أنه يقوم بجولات مفاجئة على أى موقف لرصد أى تجاوز.

فيما عقد المحافظ لقاء مع السائقين حثهم خلاله على الالتزام بالتعريفة والتخفيف عن المواطن، موجها حديثه لهم “لازم نراعى بعض ونستحمل الظروف”.