الدالى يفتتح ملتقى توظيف الخريجين بمشاركة 248 شركة ومصنعا

المال - خاصأكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن الدولة لا تدخر جهداً فى توفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب فى الحصول على فرصة عمل مشيراً إلى أن المستقبل فى القطاع الخاص فعندما يجتهد الشاب فى عمله يحصد ثمار اجتهاده اسرع فى الحصول على الترقيات والمناصبوأشار المحافظ إلى الاستمرار فى التنسيق م

المال – خاص

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن الدولة لا تدخر جهداً فى توفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب فى الحصول على فرصة عمل مشيراً إلى أن المستقبل فى القطاع الخاص فعندما يجتهد الشاب فى عمله يحصد ثمار اجتهاده اسرع فى الحصول على الترقيات والمناصب

وأشار المحافظ إلى الاستمرار فى التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة للشباب فى كافة التخصصات والمؤهلات الدراسية وطرحها للشباب الجاد للاستفاده منها.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ ملتقى توظيفي لشباب الخريجين بنادى الطالبية الرياضي بحى العمرانية لتوفير 11 الف و 500 فرصة عمل فى مختلف التخصصات بمشاركة 248 شركة ومصنع فى مختلف الأنشطة.

وأشار إلى أن الشركات والمصانع المشاركه فى الملتقى تخطى الحد الادنى للمرتب فيها ليصل لــ 1700 جنيه وهناك بعض الشركات تصل المرتبات فيها إلى 3200 جنيه

وقال الدالى إنه لمس جدية من قبل الشباب الجادين المتقدمين للفرص المتاحه ورغبة أكيدة فى العمل لافتا إلى أن الملتقى يستمر على مدار اليوم ويستقبل طلبات الشباب المتقدمين للعمل حسب رغبه كل شاب من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً.

وأشار إلى أن الملتقى يأتى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية مستثمرى 6 أكتوبر وجهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين ومديرية القوى العاملة بالجيزة

واهتم المحافظ خلال فاعليات افتتاح الملتقى بمناقشة الشباب المتقدمين للوظائف فى الوظائف التى يرغبون التقدم اليها وتحفيزهم على اختيار الانسب لهم ومناقشة المسئولين عن الموارد البشرية بالمصانع والشركات المختلفة وكان منها احدى الشركات الاستثمارية فى المطاعم السياحية بتوفير فرص عمل ببعض الدول العربية.

وأشار إلى أن الشركات والجهات المشاركه فى الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل

