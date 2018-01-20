الدالى يتابع أعمال النظافة والتجميل بشوارع الجيزة

إعادة هيكلة ورش الهيئة لتحقيق الاستفادة الكاملة منها مناقصة جديدة لتركيب كاميرات مراقبة بمقلب شبرامنت ومناولة الوراق والمريوطيةبدور إبراهيمقام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بجولة بالعديد من المناطق لتفقد أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمحافظة وأعمال الدهانات ورش الشوارع ورفع المخلفات

إعادة هيكلة ورش الهيئة لتحقيق الاستفادة الكاملة منها

مناقصة جديدة لتركيب كاميرات مراقبة بمقلب شبرامنت ومناولة الوراق والمريوطية

بدور إبراهيم

قام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بجولة بالعديد من المناطق لتفقد أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع بالمحافظة وأعمال الدهانات ورش الشوارع ورفع المخلفات والتشجير شملت شارع ترعة الزمر وترسا بالعمرانية والمريوطية والكوم الأخضر والثلاث طوابق.

وقال المحافظ فى تصريحات له إن الجولة تأتى فى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجهود الهيئة العامة للنظافة والتجميل فى أعمال رفع التراكمات والمخلفات وتجميل شوارع الجيزة.

وأضاف أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة النظافة بدعم الهيئة بمعدات جديدة والاستفادة من الإمكانيات الذاتية سواء الفنية أو البشرية لتطوير العمل حيث تتم الاستفادة من ورش الهيئة فى أعمال تصنيع المعدات وأدوات النظافة.

وأكد الدالى أن الهيئة بصدد طرح مناقصة عامة لتركيب كاميرات مراقبة بمقلب شبرامنت ومحطتى مناولة الوراق والمريوطية و5 جراجات تابعة للهيئة لتحقيق الرقابة الكاملة.

رافق المحافظ فى الجولة نائبه اللواء علاء الهراس والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام المساعد ويحى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وقال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل إنه تم دخول 15 سيارة نظافة جديدة للخدمة تشمل 14 نقل وسلم هيدروليك.

وأضاف أنه تجرى حالياً إعادة هيكلة ورش الصناعات وتزويدها بالمعدات والأدوات اللازمة وتشمل ورشا للالومنيوم والنجارة والحدادة والترزية والدهانات والدوكو والخراطة والبرادة.