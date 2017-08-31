الدالى : خطة لتوفير 300 ألف متر مياه بالجيزة

كشف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة،اليوم الخميس، أنه يجرى حالياً وبالتعاون مع وزارة الإسكان تنفيذ خطة عاجلة لتوفير 300 ألف م3 مياه لسد احتياجات سكان المحافظة من مياه الشرب .

وأكد أن الكمية سيتم توفيرها من خلال إجراء توسعات بمحطة مياه الوراق وتوسعات محطة مياه جزيرة الدهب وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة جزيرة الدهب .

وأعلن عن بدء تشغيل محطتى مياه الصف والعياط، كما سيتم قريباً افتتاح ثلاث محطات أخرى بمنشأة القناطر والحوامدية وأطفيح، ليصل إجمالى المحطات الجديدة إلى 5 محطات مياه شرب .

وأضاف أن زيادة عدد سكان المحافظة، والذى يصل إلى 10 ملايين نسمة وزيادة أعداد الوافدين إليها من المحافظات المجاورة، يؤدى بلا شك إلى زيادة فى استهلاك المياه، إضافة إلى التوسعات الأفقية والرأسية والوصلات العشوائية التى تتم على الشبكات .

وشدد المحافظ على المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة برفع كفاءة جميع المحطات والروافع، ومراجعة جميع المحابس لشبكات المياه استعداداً لزيادة الاستهلاك المتوقع أول أيام العيد .

وناشد سكان الجيزة بالبعد على السلوكيات الخاطئة بشأن التخلص من مخلفات الأضاحى والتى تؤدى إلى إنسداد الشبكة وحدوث طفوحات .

وقال المهندس حنفى محمد حنفى، إنه تم تعيين نوبتجيات لرؤساء القطاعات ومديرى العموم والقطاعات الفنية لتلقى أى شكاوى وبلاغات والعمل على حلها .. كما تم تشكيل فرق صيانة لإصلاح أى كسر مفاجىء .

