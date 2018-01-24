الدالى: حملة نظافة لمدة أسبوع بمشاركة 360 شابًا وفتاة

بدور إبراهيمتحت شعار " الجيزة نظيفة " تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، حملة نظافة وتجميل بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة.وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن الحمله تستمر على مدار الأسبوع المقبل بمشاركة 360 شابا وفتاة من اعضاء مراكز الشباب بالمحافظة.وأشار الدالى

بدور إبراهيم

تحت شعار ” الجيزة نظيفة ” تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، حملة نظافة وتجميل بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن الحمله تستمر على مدار الأسبوع المقبل بمشاركة 360 شابا وفتاة من اعضاء مراكز الشباب بالمحافظة.

وأشار الدالى إلى أنه تم توفير الاحتياجات اللازمة للشباب من معدات وأدوات ووسائل للنظافه لتسهيل أعمال مشاركتهم فى الحملة وذلك في اطار دعم المحافظة للمبادرات الشبابية وتوجيه طاقاتهم لمشاركة في تطوير بلدهم.

واكد الدالى أنه يحرص دائما على الالتقاء بشباب المحافظة والاستماع لاقتراحاتهم وسبل تنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن الشباب لهم دور رئيسي في تطوير المناطق والقرى كل في منطقته تفعيلاً لدور المشاركة الشعبية.

وأكد على سعادته لما لمسه من روح التعاون بين الشباب والحماس الموجود بينهم لخدمة بلدهم دون أى مقابل لترميم ودهان أرصفة الشوارع بالمدينة وتطوير وزراعة الأشجار بالمتنزهات وكنس الشوارع.