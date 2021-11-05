«الدار» تنظم معرضا بمصر لبيع وحدات سكنية في أبوظبي

أعلنت شركة الدار العقارية عن تنظيم أولى فعالياتها الترويجية في مصر استجابةً للطلب المتزايد على العقارات السكنية في أبوظبي.

وخلال الحدث، الذي ينطلق يوم السبت الموافق 6 نوفمبر ستعرض الشركة مجموعة من الشقق والفلل الفاخرة المتوفرة في مشاريع التملك الحر لجميع الجنسيات في جزيرة ياس في أبوظبي، بما في ذلك “ووترز أج” و”مايان” و”ياس إيكرز”.

وحظيت الوجهات السكنية التابعة لشركة الدار باهتمام واسع من العملاء المصريين الراغبين بشراء منازل في أبوظبي.

وأشار العملاء إلى أسباب عديدة تحفزهم على اختيار أبوظبي كوجهة للشراء والاستثمار العقاري، أهمها الإلمام بالسوق وفرص تحقيق عوائد جيدة والاستقرار وجودة الحياة.

كما ذكر هؤلاء الأمان والروابط الثقافية باعتبارها عوامل جاذبة للعيش في أبوظبي.

وأفاد 60% من المشترين المحتملين الذين شملهم استطلاع نفذته شركة الدار بأنهم يفضلون اختيار موقع مركزي في أبوظبي بدلاً من الاستثمار في العقارات الواقعة في أطراف وضواحي الإمارة.

وأشار 59% إلى أنهم يفضلون الشقق السكنية بينما ذكر 41% أنهم يفضلون الفلل والمنازل المستقلة، فيما أبدت نسبة الـ2% المتبقية اهتمامها بشراء قطع الأراضي.

كما يفضل المشترون العقارات الواسعة المجهزة بمجموعة من المرافق ووسائل الراحة العصرية وتحديداً الصالات الرياضية وبرك السباحة ومرافق رعاية الأطفال، فضلاً عن سهولة الوصول إلى وجهات التسوق والترفيه الرائدة.

وفي هذه المناسبة، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: “يسعدنا أن ننظم فعاليتنا الترويجية الأولى في مصر؛ فمن خلال الأبحاث التي أجريناها لدراسة السوق المحلي، لاحظنا اهتماماً كبيراً من قبل المشترين المصريين بشراء المنازل في أبوظبي، وذلك للاستفادة من الأسعار التنافسية والمواقع الاستراتيجية والمجتمعات السكنية العصرية المتكاملة التي تمتاز بجودتها العالية، إلى جانب خطط الدفع الجذابة، وهي مزايا تتيحها مشاريع الدار في جزيرة ياس.

وتشكل الجنسية المصرية إحدى أبرز خمس جنسيات لمشتري المنازل في مشاريع الدار، مما يعكس ثقة المصريين في السوق العقارية في أبوظبي.

وتوفر الفعالية الترويجية لشركة الدار منصة للعملاء المصريين لشراء المنازل الفاخرة في جزيرة ياس، ويقام الحدث في فندق “فور سيزونز القاهرة فيرست ريزيدنس” في 6 نوفمبر 2021 من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً.

وتبدأ أسعار العقارات المتميزة في “ووترز أج” و”مايان” و”ياس إيكرز” من 2.5 مليون جنيه بدون أي رسوم لتسجيل الملكية، إلى جانب فرصة للتأهل للحصول على الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات في دولة الإمارات.

كذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من عائد استثماري مضمون بنسبة 6% لمدة ثلاث سنوات، مع دفعة أولية بقيمة 10% فقط.

وتضم جزيرة ياس ، ياس مول، أكبر مركز للتسوق في أبوظبي وملعب “ياس لينكس للجولف” وحلبة “مرسى ياس”، إلى جانب مجموعة من المعالم الترفيهية الشهيرة عالمياً، بما فيها “عالم فيراري” و”وورنر براذرز”.

“ووترز أج”

مجتمع سكني يطل على الواجهة البحرية ويمتد بموازاة ممشى خاص وقناة مائية، يتكون المجتمع السكني المجهز بكافة الخدمات الأساسية، من شقق من غرفة نوم واحدة، غرفتين، أو ثلاث غرف نوم وجميعها يتميز بإطلالات كاملة أو جزئية على المياه من شرفات خاصة. وتتمتع كافة المباني السكنية بحدائق ومساحات خارجية خضراء، كما أنها مجهزة بصالات رياضية بالإضافة إلى مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات.

“ياس إيكرز”

مشروع سكني متعدد الاستخدامات ويمكن للعملاء الاختيار من المنازل المستقلة المؤلفة من غرفتي نوم، ثلاث، أو أربع غرف، أو شقق الدوبلكس المؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم، أو الفلل المؤلفة من أربع، خمس أو ست غرف نوم، ويطل عدد كبير من هذه الوحدات الفاخرة على ملعب الجولف الرائع. يمكن للمقيمين في “ياس إيكرز” الاستمتاع بمجموعة واسعة من أرقى المرافق العصرية، بما في ذلك الصالات الرياضية وبرك السباحة والمتاجر المنوعة والمطاعم والمقاهي، فضلاً عن إمكانية الدخول إلى ملعب الجولف.

مشروع “مايان”

مشروع تطويري متكامل يضم عدداً من الأبنية منخفضة العلو ويشمل أكثر من 500 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين شقق الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة، غرفتين، ثلاث، أو أربع غرف نوم بالإضافة إلى منازل مستقلة فاخرة مطلة على الشاطئ. وتم تصميم المشروع للاستفادة من الإطلالات على الواجهة البحرية والممرات الخضراء في ملعب ياس لينكس للجولف، كما يوفر المشروع للمقيمين برك السباحة ومساحات خاصة للاستمتاع بأشعة الشمس ومناطق للشواء إلى جانب صالة رياضية ومساحات ترفيهية للأطفال.