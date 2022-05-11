«الداخلي» و«الإجباري» يتصدران مؤشر عمولات إعادة التأمين الصادر (جراف)

تصدر تأمين النقل الداخلى فروع التأمين من حيث معدل عمولات إعادة التأمين الصادر بنسبة 38.7% خلال العام المالى الماضى 2020 /2021، يليه تأمين السيارات الإجبارى 31.9%، وكلما كانت اتفاقيات إعادة التأمين مربحة والأخطار المسندة للمعيدين جيدة منح معيدو التأمين عمولات أعلى وأفضل، وكانت شروط إعادة التأمين أفضل.

وتحصل شركات التأمين المحلية على عمولات من شركات إعادة التأمين نظير اسناد الأولى لجزء من أقساطها لصالح الأخيرة وفقا لاتفاقيات إعادة التأمين، معدل العمولات هو نسبة من الأقساط المسندة لصالح معيدى التأمين، تلجأ شركات التأمين إلى معيدى التأمين لتفتيت الأخطار وتوزيعها بين أكثر من شركة إعادة تأمين لتتحمل معها فاتورة التعويضات عند وقوع الخطر وفقا لحصة كل شركة إعادة من ذلك الخطر.

واحتل فرع تأمينات السيارات التكميلى المرتبة الثالثة من حيث معدل عمولات إعادة التأمين الصادر بنسبة 30.5% خلال العام المالى 2020/2021، يليه فرع التأمين البحرى بمعدل عمولات إعادة 29.9% ثم تأمينات الحوادث 28.3%.

25.6% عمولات الإعادة فى الهندسى

وبلغ معدل عمولات إعادة التأمين الصادر فى فرع التأمين الهندسى 25.6% خلال العام المالى 2020/2021، يليه فرع تأمين أجسام السفن بمعدل عمولات إعادة صادر 23.1%، وبلغ متوسط عمولات الإعادة الصادر بالسوق 21.7% .

وبلغ معدل عمولات إعادة التأمين الصادر فى فرع تأمين الحريق 21.2% خلال العام المالى 2020/2021 يليه فرع تأمين البترول 18.3%، ثم التأمين الطبى 16%، وتذيل فرع تأمين الطيران فروع التأمين من حيث معدل إعادة التأمين الصادر بنسبة 10.8%، بسبب ارتفاع معدل خسائره خلال نفس العام.

الجراف التالى يبين متوسط عمولات إعادة التأمين الصادر لفروع تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال 2020/2021 (النسبة مئوية).