الداخلية: 98.9 نسبة نجاح دفعة كلية الشرطة 2022 (صور)

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ، رئيس أكاديمية الشرطة، عن تخرج 1273 طالبًا من طلاب كلية الشرطة بينهم 48 وافدًا من فلسطين وتشاد بنسبة نجاح 98.9%.

وكشف رئيس أكاديمية الشرطة ، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022 التي أقيمت -اليوم- داخل أكاديمية الشرطة، عن تخريج 1084 من الحاصلين على ليسانس الحقوق بنسبة نجاح 99.9 %، جميعهم على درجة الماجستير في القانون.

وأشار إلى تخريج 258 طالبًا وطالبة من الضباط المتخصصين بنسبة نجاح 100 %، وحصلوا جميعا دبلوم إدارة الأزمات والكوارث، وتخريج 156 ضابطًا من الحاصلين على الدبلومات الشرطية، ونجاح مركز بحوث الشرطة في تدريب 932 متدربًا يمثلون 41 دولة أفريقية هذا العام.

وأضاف مساعد وزير الداخلية أن الأكاديمية نفذت استراتيجية جادة محددة الأهداف واضحة المقاصد، منها تطوير مجمع التدريب التكتيكي بالأكاديمية، وربطه بمركز للتحكم والسيطرة بما يكفل متابعة المتدربين في آن واحد وصولا إلى نتائج تدريبة متميزة.

وأشار إلى أنه في إطار دعم خطط الدولة للتحول الرقمي تم الانتهاء بنجاح من تصميم، وإعداد برنامجًا لطلاب كلية الشرطة يعمل على تقديم صورة وصفية تحليلية متكاملة لكل طالب بدون تدخل بشري.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات كلية الشرطة -اليوم الإثنين- خلال احتفالية أقيمت داخل أكاديمية الشرطة، أدى خلالها خريجو كلية الشرطة دفعة 2022، اليمين القانونية خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة.

وصدق اللواء محمود توفق وزير الداخلية، على منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار.

كما صدق على منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة.

وقدم حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، التحية إلى الشهداء، وكتب خريجو كلية الشرطة بأجسادهم: “أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة”.