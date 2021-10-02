الداخلية: 819.9 ألف مخالفة مرور و1396 قضية مصنفات خلال شهر (فيديو)

رجال المرور رفعوا 1488 سيارة متروكة في الشوارع ومتهالكة على مستوى الجمهورية، وكذا 173 دراجة نارية.

أوضحت وزارة الداخلية أن رجال المرور حرروا 819914 مخالفة مرورية متنوعة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن شن حملات على الطرق والميادين لتسيير الحالة المرورية وضبط كافة أشكال المخالفات، وفقًا لفيديو منشور عبر قناة الوزارة الرسمية على “يوتيوب”.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية الصادرة -اليوم السبت- أن رجال المرور رفعوا 1488 سيارة متروكة في الشوارع ومتهالكة على مستوى الجمهورية، وكذا 173 دراجة نارية.

وتمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط 1396 قضية فى مجال المصنفات.

وضمت قضايا المصنفات: 914 قضية بمجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات 763 وحدة، أبرزها: “أجهزة ريسيفر، كروت فك شفرة، وحدات معالجة، سويتش، راوتر، فلتر صوت، أجهزة حاسب آلي”.

وضبطت 482 قضية بمجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 1292217 كتب دراسية خارجية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية، هارد ديسك، جميعها مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.