الداخلية: 296 كيلو من «الهيدرو» والهيروين والحشيش في الإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن ضبط 250 كيلو جرام لمخدر الهيدرو و35 كيلو جرام لمخدر الهيروين و11 كيلوجرام لمخدر الحشيش، بحوزة عناصر إجرامية شديدة الخطورة في محافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الداخلية أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، دشن حملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة أبوصوير، الإسماعيلية، القنطرة غرب بالإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 35 كيلو جرام، مكبس بمشتملاته لإعادة تدوير مخدر الهيروين.

وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات.

وضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 11 مليونًا و70 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.