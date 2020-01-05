الداخلية: 249 جريمة وتنفيذ 468 حكمًا بالإعدام والمؤبد في ديسمبر (فيديو)

أجهزة الأمن نفذت مليوني و251 ألفًا و150 حكمًا قضائيًا.

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، عن غموض 249 جريمة قتل وحريق عمد، خطف، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، بإجمالي 376 متهمًا، إضافة إلى ضبط 1087 قضية أحداث، وإعادة 65 سيارة مُبلغ بسرقتها، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، و90 تشكيلًا عصابيًا ضموا 270 شخصًا ارتكبوا 457 حادثة.

الداخلية تنفذ 2.2 مليون حكم قضائي

وأوضحت وزارة الداخلية ، في تقرير صادر عنها -اليوم الأحد- أن أجهزة الأمن نفذت مليوني و251 ألفًا و150 حكمًا قضائيًا، بينهما 9190 حكم جناية منها 8 أحكام بالإعدام، 460 بالسجن المؤبد.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر “يوتيوب” يوضح أبرز قضايا وجهود قطاع الأمن العام خلال ديسمبر من 2019.

وأوضحت أن بين الأحكام 665132 حبس جزئي، 127375 حبس مستأنف، 1135902 غرامة، 313551 مخالفة.

6489 قضية مخدرات

وعن مكافحة المخدرات، ضبط 6489 قضية مواد مخدرة بإجمالي 6943 متهمًا، وعثر بحوزتهم على ما يقرب من 2 طن.

تنوعت الكمية المضبوطة بين: بانجو بوزن 962,569 كيلو جرام، حشيش 445,643 كيلو جرام، هيروين 89,921 كيلو جرام، أفيون 6,736 كيلو جرام، كوكايين 210 جرام، إستروكس 59,018 كيلو جرام.

وأيضًا كمية من الفودو وزنت 15,102 كيلو جرام، الشابو 14,820 كيلو جرام، الآيس 35 جرام، الكيتامين 990 جرام، هايدرو 1,005 كيلو جرام، و224832 قرص مخدر.

ضبط 10 ورش تصنيع أسلحة

وبمجال الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، ضبط 4995 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 4418 متهمًا.

وظهرت كالتالي: 2 جرينوف، 5 رشاش، 428 بندقية آلية، 946 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”، 421 مسدس، 3193 فرد محلى، 9502 طلقة مختلفة الأعيرة.

وضبط 10 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، 7258 قطعة سلاح أبيض، وأيضًا 674 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، وبحوزتهم 15 بندقية آلية، 25 بندقية غير مششخنة، 10 مسدس، 178 فرد محلى، 447 سلاح أبيض.

استهداف البؤر الإجرامية

على صعيد متصل، استهدف قطاع الأمن العام، البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة، بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال، بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 797 متهمًا، عثر بحوزتهم على 61 قطعة سلاح ناري، 136 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 سلاح أبيض.

وحرر 76 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت 22,200 كيلو جرام بانجو، 4,185 كيلو جرام حشيش، 1,265 كيلو جرام هيروين، 50 جرام أفيون.

ونفذت 19698 حكم قضائيًا، ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه، 2121 قضية متنوعة.

وتمكن الأمن من فحص 12071 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وهاربين من السجون.