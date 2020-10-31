الداخلية: 214 جريمة خطف وقتل في أكتوبر.. ومصرع 7 عناصر إجرامية (إنفوجراف)

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في كشف غموض 214 حادث خطف، قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، بإجمالي 367 متهمًا، واستعادة 27 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 458 قضية أحداث.

ضبط العناصر الإجرامية

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الشهرية، الصادرة -اليوم السبت- أن جهودها بمجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات.

وأضافت أنها ضبطت 75 عنصرًا إجراميًا بنطاق مديريات أمن: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، دمياط، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، أسوان، بإجمالي مضبوطات 62 قطعة سلاح ناري 29 بندقية آلية،11بندقية خرطوش، 4 مسدسات، 18 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط 113 جرام لمخدر الهيروين، 20 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 150 جرام لمخدر الأستروكس، 150 قرص مخدر.

وتابعت: بهذا تنجح الأجهزة الأمنية في مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكن قطع الأمن العام من ضبط 3649 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3105 متهمين، وذلك على النحو التالي: 3 رشاشات، 336 بندقية آلية، 608 بنادق مششخنة وغير مششخنة، 277 مسدسًا، 2425 فرد محلي، 9402 طلقة مختلفة الأعيرة.

وضبطت 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، و5297 قطعة سلاح أبيض، 45 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 129 متهمًا، ارتكبوا 190 حادثًا، و519 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 4 بنادق آلية، 15 بندقية غير مششخنة، 7 مسدس، 162فرد محلي، 336 سلاح أبيض.

الداخلية: تنفيذ 10 أحكام إعدام و339 مؤبد

وفي مجال الأحكام، نفذت 1935793 حكمًا قضائيًا، 8226 حكم جناية من بينها: 10 أحكام بالإعدام، 339 بالسجن المؤبد، 582659 حبس جزئي، 113827 حبس مستأنف، 940763 غرامة، 290318 حكم مخالفة.

وبمجال مكافحة المخدرات، ضبط 4972 قضية مواد مخدرة، وخلالها 5203 متهمًا، وبحوزتهم كميات من نبات البانجو المخدر وزنت 913,621 كيلو جرام، الحشيش وزنت 601,665 كيلو جرام، الهيروين وزنت 79,349 كيلو جرام، الأفيون وزنت 2,267كيلو جرام، الأستروكس وزنت 60,391كيلو جرام، الفودو وزنت 6,913كيلو جرام.

وكميات من مخدر الشابو وزنت 22,871 كيلو جرام، البودر المخدر وزنت 6,341 كيلو جرام، الهيدرو بلغت 20 كيلو جرام، فرجينيا بلغت 160 جرام، الآيس بلغت 1,416كيلو جرام، الكيتامين بلغت 150 جرام، الكوكايين بلغت 10 جرام، 193708 قرص مخدر.

استهداف البؤر الإجرامية

واستهدفت البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 1500متهمًا، وبحوزتهم 143 قطعة سلاح ناري، 1066 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة، 48 قطعة سلاح أبيض، 125 قضية إتجار بالمواد المخدرة.

ونفذت 16343 حكمًا قضائيًا، وضبطت تشكيل عصابي ضم 9 متهمين، 2064 قضية متنوعة، ضبط وفحص 9524 عنصر إجرامي.