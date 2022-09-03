الداخلية: 1.2 مليون مخالفة تجاوز سرعة في شهر.. وفحص تعاطي المخدرات لـ 16.8 ألف سائق (فيديو)

أجرت أجهزة وزارة الداخلية اختبار فحص تعاطي المخدرات لسائقي المدارس وعلى الطرق، لنحو 16 ألفًا و877 سائقًا، وتبين إيجابية 759 منهم، كما ضبطوا 1238934 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

ومن خلال حملات لجان المرور على المدارس والطرق، تمكن رجال الشرطة من المرور على 1037 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 617 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات.

وفحصت 638 مركبة تبين مخالفة 19 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

على صعيد متصل، أجرى رجال المرور تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ 16260 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 759 سائقًا منهم.

ورفعت حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، 1503 سيارة، 222 دراجة نارية.

وبمجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، ضبطت 41093 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس “الخوذة”.

وأسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية “الفلاشر” أو الصوتية “السارينة” الخاصة بمركبات الطوارئ، والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن الآتي:

ضبط 4963 مخالفة أجهزة صوتية، 6346 مخالفة أجهزة ضوئية، 14481 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، 15263 مخالفة ملصقات.

وتمكنت من ضبط 182 محلًا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية، بمضبوطات بلغت 831 أجهزة صوتية، 2098 أجهزة ضوئية، 3216 ملصقات مخالفة.

وحرر رجال المرور 4169991 مخالفة مرورية متنوعة، و19494 قضية مرافق عامة.

وبمجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 1287 قضية بإجمالي 1359 متهمًا، بمضبوطات وزنت 101 طن و474 كيلو جرام و150 جرام.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.