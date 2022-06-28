الداخلية: وفد حقوقي يزور مركز إصلاح وتأهيل جمصة «4»

قالت وزارة الداخلية إن مركز إصلاح وتأهيل جمصة “4” استقبل وفدًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان لمشاهدة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم، وتفقدوا مبنى الزيارة والاستقبال الخارجي والتقوا بعددٍ من النزلاء وذويهم.

كما تفقدوا المركز الطبي والذى يُعد صرحًا طبيًا متطورًا بتجهيزاته المتطورة التي توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة بكافة التخصصات، وقد حرص ممثلى الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية.

وتطبق برامج إجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون، من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

كما تابع الزائرون أساليب تأهيل النزلاء مهنيًا عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية، كما شاهدوا منتجات النزلاء من المشغولات اليدوية ذات الجودة.

تأتي تلك الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التى تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تُعد نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية بهذا المجال.

وتُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة في مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء، وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة، لذا كانت تلك المراكز مقصداً لزيارات مختلف الوفود للإطلاع على برامج الإصلاح والتـأهيل داخلها ومرافقها المتنوعة.