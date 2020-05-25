الداخلية: وجهنا بتنفيذ قرار إيقاف تراخيص البناء.. وسنتعامل بحسم مع المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ أجهزتها المعنية الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ قرار إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبري والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لمدة 6 أشهر، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن أجهزتها ستتعامل بكل حسم مع المخالفين، مع واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكدت أن ذلك في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات، والتي يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات، نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وارتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أصدرت قرارًا، أمس، بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.