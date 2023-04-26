الداخلية: نواصل مبادرة «كلنا واحد» للسلع المخفضة في 1211 فرعًا (صور)

واصلت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، لمدة شهرين، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية “سرادقات” بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ونسقت مع مسئولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة في 5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجًا بالقاهرة الكبرى.

وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة “أمان” التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، أعدتها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.