الداخلية: نواصل حملات التلاعب بالأسعار وضبط 145 ألف عبوة سجائر محجوبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية شن حملاتها لمكافحة جرائم التلاعب في أسعار السلع وحجبها عن التداول بالأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 308 قضايا تلاعب في أسعار وحجب السجائر.

وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية، من خلال تكثيف الحملات لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين.

وأضافت الداخلية أن الإدارة العامة العامة لشرطة التموين والتجارة واصلت حملاتها التموينية المُكبرة، بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق.

ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 308 قضايا سجائر متنوعة، عبارة عن بيع بأزيد من السعر، حجب عن التداول، بإجمالي مضبوطات 145664 عبوة سجائر.

وأكدت على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.