الداخلية: نواصل حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحطات المترو

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية ، توجيه حملة أمنية مُكبرة استهدفت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين المتواجدين على مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق، وداخل عربات المترو لمنع التكدسات والزحام.

وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن الحملة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي ساهمت في إعادة سيولة الحركة المرورية، وحركة المشاة على جميع مداخل ومخارج المحطات.

وقد لاقت تلك الحملة ردود أفعال إيجابية لدى جمهور الركاب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا للحملة الانضباطية التي تقوم بها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط محطات مترو الأنفاق لمنع التكدس.

وكشفت نشرة جهود وزارة الداخلية الأسبوعية عن تمكن شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1179 قضية، أبرزها: جرائم سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، حيازة مواد مخدرة، وتشكيلان عصابيان ضما 5 متهمين ارتكبوا واقعتي سرقة

وأوضحت نشرة الداخلية أن أجهزتها نجحت في تأمين تنفيذ 4612 قرار إزالة لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل، بنطاق 26 مديرية أمن.