الداخلية: نواصل إهداء حقائب مدرسية للأطفال بدور الأيتام (صور)

تمكن قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال “منظومة أمان” من تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها “أدوات ومستلزمات مدرسية” للأطفال في دور رعاية الأيتام، المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، المناطق الحضارية الجديدة، بمناسبة العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن.

واستمر توزيع الحقائب بمديريات أمن القاهرة “حي المحروسة بالسلام، مدينة الأمل، قرية الأطفال SOS”، الجيزة، البحيرة، الغربية، مطروح، سوهاج، أسيوط، الدقهلية، بني سويف، القليوبية، الأقصر، جنوب سيناء، بورسعيد، البحر الأحمر، قنا، وذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار مبادرة “كلنا واحد” التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية التي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.