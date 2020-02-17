الداخلية: نقل 21 سجينًا بالقرب من أماكن إقامة ذويهم

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن موافقة قطاع السجون على نقل 21 من النزلاء، وذلك بالقرب من محال إقامة ذويهم ولتسهيل عليهم زيارتهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

وأكدت الوزارة، أن ذلك في إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء، تمهيدًا لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة العقوبة.

في سياق آخر، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة “كلنا واحد”، بتوجه قافلة خدمية وإنسانية وطبية لتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين بمحافظات الأقصر والبحيرة والدقهلية وبني سويف والقليوبية وأسيوط، تحت رعاية رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهلهم.

وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وأرسلت الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية، استهدفت عددًا من القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق تلك المحافظات.

جاء ذلك بالتنسيق بين مديريات أمن الأقصر والبحيرة والدقهلية وبنى سويف والقليوبية وأسيوط، وقطاعات الأحوال المدنية، الخدمات الطبية، المشروعات والتنمية “منظومة أمان”، لتقديم الرعاية للمواطنين قاطني تلك المناطق.

ووزعت المساعدات العينية من بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين.

ووقعت الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وضمن حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين بتلك المناطق.