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الداخلية: نقل ديوان الإدارة العامة لتصاريح العمل إلى القاهرة الجديدة

يبدأ العمل من الأربعاء.
أماني عوض 11:24 م, الأثنين, 5 يوليو 21 11:24 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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قررت وزارة الداخلية نقل الديوان الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل من منطقة الدراسة في القاهرة إلى المقر الجديد بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة، على أن يبدأ العمل به يوم الأربعاء الموافق 7/7/2021.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية والتي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني الفعال، من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات.

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وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد من هذا المنطق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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