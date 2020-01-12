لايف

الداخلية: ندوة تثقيفية لمجندي شرطة البيئة.. وعلاج 139 مواطنًا بالمجان (صور)

الندوة التثقيفية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
أماني عوض 5:47 م, الأحد, 12 يناير 20 5:47 م, الأحد, 12 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم ندوة تثقيفية بحضور أحد علماء وزارة الأوقاف، إلى المجندين في الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إضافة إلى تقديم العلاج المجاني لـ 139 مواطنًا داخل مستشفيات الشرطة.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، اليوم الأحد، يأتي ذلك ضمن إستراتيجيتها الهادفة في أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.

نظمت الندوة لمجندى الإدارة بمقر مركز التدريب العسكري، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حاضر فيها أحد علماء الدين.

وتناول عالم الأوقاف، أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار، مؤكدًا على أهمية رسالة الأمن التي ترتكز على قضاء حوائج المواطنين.

وتحدث عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته، وأهمية التحلى بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقى للوطن.

وأكدت وزارة الداخلية على حرصها لتطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة، المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة، بما يمكنهم من أداء المهام الموكله إليهم ويرسخ معطيات الأمن والاستقرار.

في سياق آخر، أوضحت الوزارة على مواصلة المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأوضحت أن ذلك ضمن حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وأضافت أن قطاع الخدمات الطبية، بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، وقع الكشف الطبي على 139 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبلت الحالات بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الخامسة مساء الجمعة الماضية، وقدمت الخدمات الطبية لهم في التخصصات المختلفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

من تنفيذ 226 حكمًا.. «الداخلية» تسترد مديونيات إلى 13 بنكًا

أماني عوض 3:56 م, الأحد, 12 يناير 20

سرقة 8 أطنان من كابلات الكهرباء بمشروعات دهشور.. وضبط 3 أشخاص

أماني عوض 2:48 م, الأحد, 12 يناير 20

الداخلية: كشف 51 جريمة و698 قضية مخدرات في أسبوع

أماني عوض 5:44 م, السبت, 11 يناير 20

259 ألف مخالفة مرور.. و45 مليون جنيه حصيلة سرقة التيار بأسبوع (جراف)

أماني عوض 5:18 م, السبت, 11 يناير 20

بينهم موظف بريد.. عصابة عملة تجمع 12 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

أماني عوض 2:49 م, السبت, 11 يناير 20

بسبب انتحار موظفة.. الإنقاذ النهري ينتشل 3 أشخاص من الغرق بأسيوط

أماني عوض 12:30 م, السبت, 11 يناير 20