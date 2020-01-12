الداخلية: ندوة تثقيفية لمجندي شرطة البيئة.. وعلاج 139 مواطنًا بالمجان (صور)

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم ندوة تثقيفية بحضور أحد علماء وزارة الأوقاف، إلى المجندين في الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إضافة إلى تقديم العلاج المجاني لـ 139 مواطنًا داخل مستشفيات الشرطة.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، اليوم الأحد، يأتي ذلك ضمن إستراتيجيتها الهادفة في أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.

نظمت الندوة لمجندى الإدارة بمقر مركز التدريب العسكري، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حاضر فيها أحد علماء الدين.

وتناول عالم الأوقاف، أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار، مؤكدًا على أهمية رسالة الأمن التي ترتكز على قضاء حوائج المواطنين.

وتحدث عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته، وأهمية التحلى بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقى للوطن.

وأكدت وزارة الداخلية على حرصها لتطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة، المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملى لمواكبة التغيرات والتطورات التى تطرأ على كافة مجالات الحياة، بما يمكنهم من أداء المهام الموكله إليهم ويرسخ معطيات الأمن والاستقرار.

في سياق آخر، أوضحت الوزارة على مواصلة المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأوضحت أن ذلك ضمن حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وأضافت أن قطاع الخدمات الطبية، بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، وقع الكشف الطبي على 139 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبلت الحالات بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الخامسة مساء الجمعة الماضية، وقدمت الخدمات الطبية لهم في التخصصات المختلفة.