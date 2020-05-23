سيـــاســة

الداخلية: مقتل 21 إرهابيًا في تبادل إطلاق نار ببئر العبد وإصابة ضابطين (فيديو)

جهزوا لعمليات إرهابية في عيد الفطر.
أماني عوض 11:04 ص, السبت, 23 مايو 20 11:04 ص, السبت, 23 مايو 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن مقتل 21 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أثناء مداهمة أمنية لوكرين ضما عناصر إرهابية بمنطقة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، وإصابة ضابطين من المشاركين في المأمورية، حسبما أعلنت فضائية إكسترا نيوز.

وقالت الداخلية، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء، مقرًا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية، ودفعهم عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل، بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزام مع عيد الفطر.

وأضافت أنه تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا بالمزرعة.

وعثر بحوزتهم على 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي.

وأدى إلى مصرع 7 آخرين بالمنزل، وعثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف، مضيفة أن التعامل أسفر عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية.

واتخذت الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى العمليات الإرهابية أو التى تخطط لها وتستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية.

مقتل 21 من العناصر الإرهابية بسيناء
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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