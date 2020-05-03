سيـــاســة

الداخلية: مقتل 18 إرهابيًا في مداهمة أمنية بمدينة بئر العبد (فيديو)

العثور على 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.
أماني عوض 2:03 ص, الأحد, 3 مايو 20 2:03 ص, الأحد, 3 مايو 20

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أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 18 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أثناء استهداف وكرهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة، في نبأ عاجل، نقلته فضائية إكسترا نيوز، منذ قليل، أنه تم العثور على 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

وقالت إنه توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن مكان اختباء العناصر الإرهابية في أحد المنازل بمدينة بئر العبد، لاستخدامه في تنفيذ عملياتهم العدائية.

وعند مداهمة قوات الأمن الوكر الإرهابي بادروا بإطلاق النار، وتم التعامل مع الموقف ما أدى لمصرع 18 إرهابيًا.

يأتي ذلك في إطار ملاحقة وتتبع وزارة الداخلية العناصر الإرهابية التى تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة.

واتخدت الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد أعلن عن استشهاد وإصابة ضابط وصف ضابط و8 مجندين بمنطقة بئر العبد قبل الفطار، الخميس الماضي.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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