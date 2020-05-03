الداخلية: مقتل 18 إرهابيًا في مداهمة أمنية بمدينة بئر العبد (فيديو)

العثور على 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 18 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، أثناء استهداف وكرهم في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة، في نبأ عاجل، نقلته فضائية إكسترا نيوز، منذ قليل، أنه تم العثور على 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

وقالت إنه توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن مكان اختباء العناصر الإرهابية في أحد المنازل بمدينة بئر العبد، لاستخدامه في تنفيذ عملياتهم العدائية.

وعند مداهمة قوات الأمن الوكر الإرهابي بادروا بإطلاق النار، وتم التعامل مع الموقف ما أدى لمصرع 18 إرهابيًا.

يأتي ذلك في إطار ملاحقة وتتبع وزارة الداخلية العناصر الإرهابية التى تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة.

واتخدت الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد أعلن عن استشهاد وإصابة ضابط وصف ضابط و8 مجندين بمنطقة بئر العبد قبل الفطار، الخميس الماضي.