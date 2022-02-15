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الداخلية: مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنوفية

أثناء مداهمة وكرهم الإجرامي.
أماني عوض 3:17 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 3:17 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن مصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة المنوفية، أثناء مداهمة وكرهم الإجرامي.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه بتاريخ 14 الجاري ارتكبت مجموعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة.

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وأضافت أنه بتتبع خطوط سير تلك العناصر أمكن تحديد مكان إختبائهم بإحدى المزارع، بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديريتي أمن المنوفية والبحيرة، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي بمداهمة المزرعة محل اختبائهم.

وأسفر تبادل إطلاق النيران مع العناصر الجنائية عن مصرع 7 عناصر إجرامية شديدي الخطورة، لهم معلومات جنائية من بينهم 5 صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد لإرتكابهم جرائم “سرقة بالإكراه، قتل”، فضلاً عن سابقة مشاركة أحدهم في واقعة سطو مسلح بنطاق محافظة القليوبية ضمن تشكيل عصابي تم ضبطه.

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وعُثر بحوزتهم على 7 بنادق آلية، 20 خزينة، بندقية خرطوش، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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