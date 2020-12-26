الداخلية: مصرع 6 عناصر إجرامية وكشف 55 جريمة في أسبوع (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، خلال الأسبوع الماضي، وكشف غموض 55 حادث متنوع، أبرزهم: قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالي 117 متهمًا.

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية الصادرة -اليوم السبت- أن أجهزتها تمكنت من ضبط 40 عنصرًا آخرين بنطاق مديريات أمن الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، جنوب سيناء، دمياط، الشرقية، أسيوط، الأقصر.

وبلغ إجمالي المضبوطات 30 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 10 بنادق آلية، بندقية رصاص، 8 بنادق خرطوش، 5 مسدس، 6 فرد محلي، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا كمية من الأقراص والمواد المخدرة.

وأكدت الداخلية، أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا أبرزها “قتل، سلاح، مخدرات، سرقة”، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية بمواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن، وترسيخ هيبة القانون.

وبمجال الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت 941 قطعة سلاح ناري (89 بندقية آلية، 205 بنادق مششخنة وغير مششخنة، 64 مسدسًا، 583 فرد محلي الصنع، 2353 طلقة مختلفة الأعيرة، 1272 قطعة سلاح أبيض)، وكذا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها بندقية خرطوش، مسدس، 2 فرد محلي، أجزاء وأدوات التصنيع.

وعن التشكيلات العصابية، سقط 21 عصابة ضمت 56 متهمًا ارتكبوا 89 حادث سرقة متنوعة، كما ضبطت 141 قضية أحداث، واستعادت 16 سيارة مُبلغ بسرقتها.

ونفذت أجهزة الداخلية، 427395 حكمًا قضائيًا، أبرزها: 1764 جناية، 158674 حبس، 207246 غرامة، 59711 مخالفة.

كما ضبطت 1567 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالي 1691 متهمًا، وعثر بحوزتهم على كميات من الحشيش وزنت 240٫363كيلو جرام، نبات البانجو 300٫683 كيلو جرام، الهيروين 17,649كيلو جرام، الأفيون 492 جرام، الإستروكس 17٫088كيلو جرام، الفودو 140جرام، و72415 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وباستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 537 متهمًا، وبحوزتهم 19 قطعة سلاح ناري، 69 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 14 قطعة سلاح أبيض، 26 قضية إتجار بالمواد المخدرة، 407 قضايا أخرى، وتنفيذ 4497 حكمًا.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو يوضح جهود قطاعي الأمن العام والاقتصادي خلال الأسبوع الماضي: