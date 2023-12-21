الداخلية: مصرع 6 عناصر إجرامية خلال مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات والأسلحة بأسيوط 

لقى 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، وضبط آخر عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، خلال اقتحام بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بمحافظة أسيوط، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم.



كانت الأجهزة الأمنية بقطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قد رصدت نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا: قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة، إستعراض قوة وفرض سيطرة.

وعقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير وعُثر على 14 بندقية آلية، 8 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 18 خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 1,500 كيلو جرام لمخدر الشابو، كمية من مخدر الهيروين، 1500 قرص مخدر، 2 ميزان حساس، سلاح أبيض خنجر، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، 3 دراجات نارية، مركبة تروسيكل “بدون لوحات معدنية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.