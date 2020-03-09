سيـــاســة

الداخلية: مصرع 4 عناصر إجرامية وإصابة مجند في تبادل إطلاق نار (صور)

هاربين من 33 قضية إتجار بالأسلحة والمخدرات، سرقة، شروع فى قتل، بأحد المنازل بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية.
أماني عوض 5:59 م, الأثنين, 9 مارس 20 5:59 م, الأثنين, 9 مارس 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن مصرع 4 من العناصر الإجرامية الخطرة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحيط بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وإصابة مجند أمن مركزي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنه في إطار جهود أجهزتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

وأضافت أن معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي، بقطاع الأمن العام، أكدت تواجد 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والهاربين من 33 قضية إتجار بالأسلحة والمخدرات، سرقة، شروع فى قتل، بأحد المنازل بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف مكان تواجد المذكورين، بمعرفة قوات البحث الجنائي والأمن المركزي، وتبادل إطلاق النيران معهم.

وأسفر ذلك عن مصرعهم، وإصابة مُجند من قطاع الأمن المركزي، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية، رشاش، طبنجة، 13 خزينة، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 2 سلاح أبيض، 5 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر.

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية، وتوالي النيابة العامة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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