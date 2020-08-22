الداخلية: مصرع 3 عناصر إجرامية وكشف 48 جريمة في أسبوع (جراف)

قالت وزارة الداخلية ، إن قطاع الأمن العام تمكن من كشف غموض 48 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالي 56 متهمًا، كما لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع رجال الشرطة، خلال الأسبوع الماضي.

تشكيلات عصابية

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية الصادرة -اليوم السبت- أن قطاع الأمن العام ضبط 14 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 30 متهمًا، ارتكبوا 60 حادث سرقة متنوع، وحرر 54 قضية أحداث.

ونفذت أجهزة الداخلية، 480,478 حكمًا قضائيًا، ضمت: 1970 جناية، 163177 حكم حبس، 249339 غرامة، 66001 مخالفة.

وبمجال الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت 1129 قطعة سلاح ناري، أبرزها: 120 بندقية آلية، 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 75 مسدسًا، 740 فرد محلى الصنع، 1800 طلقة مختلفة الأعيرة، 1530 قطعة سلاح أبيض.

وكشفت ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها: 2 مسدس، 1 فرد محلي، 9 طلقات مختلفة الأعيرة، أدوات وأجزاء التصنيع.

عناصر إجرامية

وأسفرت جهود استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات.

وضبطت 18 عنصرًا إجراميًا بنطاق أمن القليوبية، المنوفية، الشرقية، دمياط، المنيا، أسيوط، بإجمالي مضبوطات بلغت 23 قطعة سلاح، ضمت: 13 بندقية آلية، قنبلة يدوية، 3 بنادق خرطوش، 4 مسدسات، 3 فرد خرطوش، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط 5 قضايا مخدرات “إتجار”.

تجارة المخدرات

وكشفت 786 قضية إتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالها 836 متهمًا، وعثر بحوزتهم على كميات من مخدر الحشيش وزنت 99,025 كيلو جرام، البانجو 2771,565 كيلو جرام، الهيروين 9,461 كيلو جرام، الأستروكس 10,885 كيلو جرام، الفودو 1,650 كيلو جرام، الأفيون 440 جرام، 29747 قرص مخدر.

واستهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 241 متهمًا، وعثر بحوزتهم على 6 قطع أسلحة نارية، و15 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وضبطت 3 قطع سلاح أبيض، 11 قضية إتجار بالمواد المخدرة، مع تنفيذ 2977 حكمًا قضائيًا، وتحرير 321 قضية متنوعة أخرى.

جهود الداخلية

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، لضبط كافة صور الخروج على القانون.