لايف

الداخلية: مصرع 3 عناصر إجرامية وكشف 48 جريمة في أسبوع (جراف)

نفذت 480 ألف حكم قضائي.
أماني عوض 6:12 م, السبت, 22 أغسطس 20 6:12 م, السبت, 22 أغسطس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وزارة الداخلية ، إن قطاع الأمن العام تمكن من كشف غموض 48 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالي 56 متهمًا، كما لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق نار مع رجال الشرطة، خلال الأسبوع الماضي.

تشكيلات عصابية

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية الصادرة -اليوم السبت- أن قطاع الأمن العام ضبط 14 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 30 متهمًا، ارتكبوا 60 حادث سرقة متنوع، وحرر 54 قضية أحداث.

ونفذت أجهزة الداخلية، 480,478 حكمًا قضائيًا، ضمت: 1970 جناية، 163177 حكم حبس، 249339 غرامة، 66001 مخالفة.

وبمجال الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت 1129 قطعة سلاح ناري، أبرزها: 120 بندقية آلية، 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة، 75 مسدسًا، 740 فرد محلى الصنع، 1800 طلقة مختلفة الأعيرة، 1530 قطعة سلاح أبيض.

وكشفت ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها: 2 مسدس، 1 فرد محلي، 9 طلقات مختلفة الأعيرة، أدوات وأجزاء التصنيع.

عناصر إجرامية

وأسفرت جهود استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات.

وضبطت 18 عنصرًا إجراميًا بنطاق أمن القليوبية، المنوفية، الشرقية، دمياط، المنيا، أسيوط، بإجمالي مضبوطات بلغت 23 قطعة سلاح، ضمت: 13 بندقية آلية، قنبلة يدوية، 3 بنادق خرطوش، 4 مسدسات، 3 فرد خرطوش، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط 5 قضايا مخدرات “إتجار”.

تجارة المخدرات

وكشفت 786 قضية إتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالها 836 متهمًا، وعثر بحوزتهم على كميات من مخدر الحشيش وزنت 99,025 كيلو جرام، البانجو 2771,565 كيلو جرام، الهيروين 9,461 كيلو جرام، الأستروكس 10,885 كيلو جرام، الفودو 1,650 كيلو جرام، الأفيون 440 جرام، 29747 قرص مخدر.

واستهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 241 متهمًا، وعثر بحوزتهم على 6 قطع أسلحة نارية، و15 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وضبطت 3 قطع سلاح أبيض، 11 قضية إتجار بالمواد المخدرة، مع تنفيذ 2977 حكمًا قضائيًا، وتحرير 321 قضية متنوعة أخرى.

جهود الداخلية

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، لضبط كافة صور الخروج على القانون.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي أعداد المتهمين في القضايا الجنائية المتنوعة التي كشفها قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي:

1.3 مليار جنيه حصيلة التهرب الضريبي وسرقة الكهرباء بأسبوع (جراف)
ضبط 19.9 ألف سائق مخالفًا لقرار الحكومة خلال أسبوع (جراف)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

«تزوير وانتحال».. عصابة تنصب على المواطنين بأسماء المتوفين (صور)

أماني عوض 1:43 م, السبت, 22 أغسطس 20

ضبط 120 طن مخلفات بترولية مجهولة بمخازن غير مرخصة

أماني عوض 3:28 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

ضبط أصحاب فيديو إشعال النيران في شخص بسبب مشاجرة بالإسكندرية

أماني عوض 2:34 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

بعد عام من حادث غرق.. انهيار بالطابق الثالث لباخرة نيلية بالدقي

أماني عوض 10:14 م, الخميس, 20 أغسطس 20

أحدهم انتحر بعد احتجازه لرد 180 ألف جنيه.. تفاصيل 3 جرائم قتل وخطف

أماني عوض 4:52 م, السبت, 15 أغسطس 20

ضبط مدير مؤسسة توريدات بأجهزة محظورة وعصابات سرقة بالمواصلات (صور)

أماني عوض 3:14 م, السبت, 15 أغسطس 20