الداخلية: مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 7 آخرين في مداهمة أمنية بقنا

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 7 آخرين، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من تحديد مكان اختباء 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في عدد من القضايا الجنائية -مقيمين بدائرة مركزي شرطة نقاده بقنا، القرنة بالأقصر، وذلك أثناء تواجدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم لدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر التعامل عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية، بندقية FN بالخزينة الخاصة بها، و4 خزن وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

كما أمكن ضبط 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم في عدد من القضايا الجنائية سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سلاح، قتل، وبحوزتهم 4 بنادق آلية، و5 خزن وعدد من الطلقات لذات العيار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم.