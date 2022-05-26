الداخلية: مصرع متهم بسرقة مواطن بالإكراه في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي واقعة سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح في محافظة القليوبية ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تعود التفاصيل التي كشفتها الداخلية، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مرتكبي واقعة سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، والاستيلاء على سيارته ومتعلقاته الشخصية.

تبين أنهم 6 أشخاص “من بينهم سيدة” -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية- وارتكبوا الواقعة بتحريض من السيدة المشار إليها لسابقة زواجها من المجني عليه عرفيًا، ووجود خلافات بينهما عقب إنفصالهما.

وأمكن استهداف وضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهميّن الهاربيّن، وأرشدوا عن سيارة المجني عليه وهاتفه المحمول، وكذا دراجة نارية، وسيارة المستخدمين في الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهمين الهاربين “سبق إتهامهما فى العديد من القضايا، أبرزها سرقات بالإكراه، مقاومة سلطات، سرقات متاجر، مخدرات بمكان إختبائهما.

وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع أحدهما، وعُثر بجواره على طبنجة بخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار.

كما أمكن ضبط الآخر، وأرشد عن السلاح المستخدم في واقعة سرقة المجني عليه (بندقية آلية وطلقات لذات العيار)، وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال باقي المتهمين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.