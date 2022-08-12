الداخلية: مصرع عنصر إجرامي وضبط 6 أشخاص اعتدوا على عاملين بموقع إنشائي بالبحيرة

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، وضبط 6 أشخاص لقيامهم بالاعتداء على عاملين بإحدى المواقع الإنشائية بمحافظة البحيرة.

كان مركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من 3 أشخاص -اثنين منهم مصابين بكسور وسحجات بالجسم- بتضررهم من شخص -له معلومات جنائية- وآخرين يستقلون 3 سيارات ملاكي، 2 سيارة ربع نقل، بسبب الاعتداء عليهم بالضرب بالعصي والشوم، وإحداث الإصابات المنوه عنها ومنعهم وعمال آخرين من استكمال عملهم بأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة المركز، وسرقة مركبة “ميكروباص” منهم واصطحابهم عنوة لمزرعة كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وصرفهم عقب ذلك بطريق االقاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وعللوا ذلك لوجود خلافات سابقة بين المتهم المذكور ومسئولى الشركة محل عملهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المذكور بإحدى الدروب الصحراوية بدائرة قسم شرطة مطروح، وباستهدافه أثناء استقلاله إحدى السيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات، وأسفر ذلك عن مصرعه، كما عُثر بجوار جثته على بندقية آلية، 2 خزينة، كمية من الطلقات.

وبتكثيف التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط باقي المتهمين، وهم: 6 أشخاص -جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة- وبحوزتهم السيارتين المستخدمتين في إرتكاب الواقعة، 3 عصا خشبية.

وبارشاد أحدهم ضبط مركبة “الميكروباص” المستولي عليها من المُبلغين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.