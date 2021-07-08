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الداخلية: مصرع عنصر إجرامي وضبط آخر في مداهمة أمنية بقنا

وعثر معهم على أسلحة نارية.
أماني عوض 12:57 ص, الجمعة, 9 يوليو 21 12:57 ص, الجمعة, 9 يوليو 21

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم- عن مصرع عنصر إجرامي وضبط آخر في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة قنا، والعثور بحوزتهما على أسلحة نارية.

كان مركز شرطة نجع حمادي، قد تلقى بلاغًا من بعض الأهالي عن وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، شاهدوا شخصين بحوزتهما أسلحة نارية، ولدى اقتراب القوات أطلقا الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف.

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وأسفر ذلك عن مصرع أحدهما، وتبين أنه بدون عمل -مقيم بذات القرية- وعثر بجواره على بندقية آلية.

وأمكن ضبط الثاني وتبين أنه والد الأول “عامل” -سبق اتهامه في 4 قضايا خطف، سلاح، مشاجرة ضرب، وبحوزته بندقية آلية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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