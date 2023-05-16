الداخلية: مصرع عنصر إجرامي وإصابة ضابط خلال مداهمة أمنية في أسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الثلاثاء- عن مصرع عنصر شديد الخطورة في محافظة أسيوط ، وضبط نجليه وبحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان تواجد 3 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أحد الأشخاص ونجليه، وأحدهم مطلوب التنفيذ عليه في قضية “قتل” والمقضي فيها غيابيًا بالإعدام، وأكدت المعلومات والتحريات قيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومطلوب التنفيذ عليهم فى عدة قضايا متنوعة، واختبائهم داخل إحدى الشقق بعقار كائن بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ونتج عن ذلك مصرع أحدهم وعثر بجوار جثته على بندقية آلية و4 خزينة وعدد من الطلقات النارية.

وأمكن ضبط الثاني والثالث وبحوزتهما بندقية آلية، طبنجة، 5 خزائن، عدد من الطلقات النارية، صديرى خاص بحفظ الخزائن، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، عدد من الهواتف المحمولة.

وأسفر التعامل عن إصابة أحد الضباط بالطلقات النارية وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.