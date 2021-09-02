الداخلية: مصرع عنصر إجرامي محكوم عليه بالإعدام بقضية استشهاد ضابط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الخميس- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والمحكوم عليه بالإعدام في قضية استشهاد ضابط شرطة، وذلك خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة قنا.

وقالت الداخلية، إن المعلومات والتحريات أكدت اختباء أحد العناصر الإجرامية “مزارع” -مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا- سبق إتهامه في قضيتي “مخدرات”، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية استشهاد أحد ضباط الشرطة عام 2018 بأحد المناطق الجبلية خشية التنفيذ عليه فى حكم الإعدام، واستغلاله لطبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر “بدون ترخيص”.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا، وحال إقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى إسكات مصدر النيران.

وأسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على 2 بندقية آلية، 9 خزائن آلية، كبير من الطلقات النارية، كمية من مخدر البانجو.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.