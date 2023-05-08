الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل النار مع الشرطة بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة أسيوط ، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة -محكوم عليه بالإعدام في جناية “قتل عمد”، وسبق اتهامه في 4 قضايا ما بين سلاح، خطف وضرب، بمسكن بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه لدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية، تجاهها مما أسفر عن مصرعه.

وعُثر بحوزته على بندقية آلية، 6 خزن، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، طبنجة، 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,850 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.