الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن مصرع أحد أخطر العناصر الإجرامية في محافظة أسيوط ، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري الأسلحة النارية والذخائر -سبق اتهامه في 22 قضية بين قتل عمد، شروع في قتل، خطف، سلاح ناري وذخيرة، سرقة بالإكراه، ضرب، مشاجرة وسرقة، إطلاق أعيرة نارية، إتلاف خطوط كهرباء، ومحكوم عليه في عدة قضايا من ضمنها حكم بالإعدام بقضية “قتل عمد”، بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه لدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه.

وعُثر بحوزته على 7 بنادق آلية و9 خزن لذات العيار، 4 بنادق خرطوش، 9 فرد محلية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، دراجة نارية “بدون لوحات”.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.