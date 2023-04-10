الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة أسيوط ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري في محافظة أسيوط، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية “قتل”، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المذكور بمحل إقامته بدائرة القسم، ولدى استشعاره باقتراب القوات أطلق النيران تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه.

وعُثر بجواره على طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.