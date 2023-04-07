الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة أسيوط ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا الجنائية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، وذلك أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه لدى لستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه.

وعثر بحوزته على بندقية آلية، 3 خزن، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض، مبلغ مالي، دراجة نارية “بدون لوحات”.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.