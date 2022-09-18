الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة وضبط آخر في محافظة سوهاج ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة -مقيم بإحدى قرى مركز شرطة جهينة بسوهاج- بالمنطقة المتآخمة للقرية محل إقامته، واتخاذها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي بمجال الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على 2 بندقية آلية، 4 خزائن.

وأمكن ضبط أحد معاونيه -مقيم بذات الناحية- وعُثر بمحل الضبط على كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام، 1440 قرص مخدر، 2 فرد محلي، طبنجة، 10 خزن، كمية من الذخائر، 5 ميزان حساس، 3 دراجة نارية، 2 سيارة ربع نقل، مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.