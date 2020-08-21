الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين.

وأضافت أنها وجهت حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة –مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.

وأشارت إلى أنه سبق اتهامه في 16 قضية قتل – شروع في قتل – سرقة بالإكراه – مقاومة سلطات – توقيع بالإكراه”، ومطلوب التنفيذ عليه في 11 حكمًا، أبرزهم 5 أحكام بالسجن المؤبد في قضايا قتل – شروع فى قتل – استعراض قوة – سلاح.

وأوضحت أنه لدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر المذكور، بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بجواره على بندقية آلية، 2 خزينة، 7 طلقات من ذات العيار.

واتخذت الإجراءات القانونية وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.