الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بمطروح

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الإثنين- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في محافظة مطروح ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان تواجد عنصر إجرامي شديدة الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا “بلطجة، خطف، سرقة، سلاح”، ومحكوم عليه بالحبس سنتين في قضية “ضرب” -مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة- بأحد الدروب والمدقات الصحراوية المتاخمة لطريق مطروح – الإسكندرية الصحراوي، بدائرة قسم شرطة مطروح.

واستهداف المذكور أثناء استقلاله إحدى السيارات، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها فبادلته القوات، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية، 2 خزينة، كمية من الذخيرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.