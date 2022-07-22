الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مصرع أحد العناصر الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة الدقهلية ، وضبط آخر وبحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قول أمني تابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لتفقد الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، ثم الاشتباه في شخصين يقفان على جانب الطريق وبجوارهما بعض الأجولة، ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهما بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

ونتج عن ذلك مصرع أحدهما وهو عنصر إجرامي سبق إتهامه في قضايا سرقة، إتجار بالمواد المخدرة -مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية- وإصابة الآخر مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية.

وعُثر بجوارهما على 2 بندقية آلية، 4 خزن، عدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدر البانجو وزنت 150 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.