الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأحد- عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من مُتجري المخدرات في محافظة القليوبية ، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية -السابق إتهامه في 8 قضايا “سلاح، مخدرات، سرقة، ضرب” وآخرين.

وتبين الإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وحيازتهم أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم، أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إليه.

وعُثر بجواره على بندقية آلية، 2 خزينة، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، هاتف محمول.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة.